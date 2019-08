Prima edizione per il festival Chiasmo a Grottaglie (TA) con Senni, Epiro, Sammartano, Lami, Mai Mai Mai…

Riceviamo e pubblichiamo.

La prima edizione di Chiasmo nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto dal 22 al 25 agosto 2019. Il festival mira a garantire un’offerta inedita attraverso concerti, dj set e uno sleep concert in tre location suggestive.

Chiasmo vuole essere un incrocio fra diverse discipline e attirare un target non definito in partenza: in un periodo di fortissima tendenza alla separazione in gruppi, etnie, generi, fasce d’età, Chiasmo vuole offrire un punto d’incontro senza imporre nessun requisito ai partecipanti. Le location sono state scelte con l’idea di portare i grottagliesi (e non) in posti spesso trascurati e offrire loro una selezione musicale originale, non sempre facile, spesso sconosciuta.

La lineup: Lorenzo Senni, Rocco Rampino (Congorock), Jillionaire (from Major Lazer), Vipra, Mai Mai Mai, Mood, Zubamy, Donato Epiro, Giovanni Lami, Gaspare Sammartano, Vestas

Il programma

Giovedì 22 agosto @ Eremo ore 19:30

Opening party con:

Mood live

Mai Mai Mai live

Zubamy dj set > festa segreta

Venerdì 23 agosto @ Studio Cromie ore 20:00

Vipra live

Lorenzo Senni live

Sabato 24 agosto @ Studio Cromie ore 20:00

Jillionaire dj set

Rocco Rampino dj set

Domenica 25 agosto @ Santuario Madonna della Mutata ore 22:30

Sleep concert con:

Donato Epiro live

Gaspare Sammartano live

Giovanni Lami live

Vestas live