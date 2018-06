Chi ci sarà quest’anno al Metalitalia Festival

Parliamo di un evento organizzato da metalitalia.com e ospitato fisicamente dal Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) nei giorni 14 (warm-up), 15 e 16 settembre 2018.

Sul warm up ancora non si sa nulla, mentre è già completo il cartellone di sabato e domenica, durante i quali ci saranno set speciali in cui band come Grave Digger, Tiamat e Forgotten Tomb porteranno sul palco alcuni loro classici.

Day 1 – 15 settembre 2018

Hammerfall (best of show)

Rage Meets Refuge

Grave Digger (“The Middle Age Trilogy” special show)

Domine

Elvenking

Eldritch

Rosae Crucis

Asgard

Day 2 – 16 settembre 2018

Candlemass

Tiamat (Wildhoney & Clouds special show)

Novembre

Forgotten Tomb (Songs To Leave special show)

Dool

Doomraiser

Caronte

Nibiru

Sappiamo anche già tutto sui biglietti:

singola giornata in prevendita: €35.00 + diritti;

singola giornata in cassa: €40.00;

abbonamento in prevendita incluso warm-up: €60 + diritti;

abbonamento in cassa incluso warm-up: €70 + diritti;

warm-up in cassa: € 10;

Prevendite disponibili su Ticketone, Mailticket e punti vendita autorizzati.