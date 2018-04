Chi ci sarà ad Angelica 28

La ventottesima edizione di Angelica si svolgerà di fatto per tutto maggio a Bologna e Modena.

Sul sito di Angelica si può leggere il programma completo. Ecco alcune presenze significative: Antony Braxton, a Bologna (presso il solito Teatro San Leonardo) domenica 27 maggio coi suoi sax e con l’arpa di Jacqueline Kerrod; Mike Patton (Faith No More, Mr. Bungle, Ipecac…) e Uri Caine, insieme al Teatro Comunale Luciano Pavarotti per due sere consecutive, venerdì 25 e sabato 26; Gavin Bryars, compositore e contrabbassista inglese, sabato 19 maggio sempre al Teatro San Leonardo (Bologna); il pioniere Alvin Curran, a Bologna sabato 12 maggio per la prima assoluta di A Banda Larga, sinfonia di strada, per banda, orchestra elettronica, musicisti ambulanti e gran-solista. Menzione doverosa per Stefano Giust, che mercoledì 16 maggio porterà al San Leonardo un supergruppo formato da musicisti di Setola Di Maiale (la sua ormai storica etichetta, che festeggerà i 25 anni di attività), per farlo suonare con il monumento Evan Parker.