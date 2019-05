Chi ci sarà a luglio al Distruggi La Bassa (FE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Distruggi La Bassa Festival 2019

5 / 6 / 7 luglio 2019

Una 3 giorni di festival totalmente DIY: natura, un bellissimo lago balneabile e tanto punk hardcore come fulcro di tutto.

Questo è il Distruggi La Bassa Festival 2019, che torna per la sua quinta edizione e lo fa nella maniera più letale e migliore possibile. A ospitare il Fest è di nuovo l’Agriturismo Ai 2 Laghi in località Gambulaga (Ferrara): location paradisiaca con tutti i comfort del caso, come ad esempio un’area camping attrezzata, comode camere, appartamenti e naturalmente un bellissimo lago balneabile.Tutto all’interno dell’area festival.

Saranno 31 le band presenti che si alterneranno sui 2 palchi presenti, tra cui gli attesissimi Kina (con la loro ultima reunion di sempre, 15 anni dopo i loro ultimi concerti), Nabat, Vitamin X, Total Chaos, The Miles Apart, Eu’s Arse, Plakkaggio, Danny Trejo e tantissimi altri.

Saranno presenti naturalmente un’ampia area distro, vari punti ristoro e bar, cibo vegan, craft beer e tanto altro da scoprire e vivere. Il tutto a prezzi popolari.

Per tutti gli aggiornamenti, info/dettagli ticket & camping, consultate Facebook.