Chelsea Wolfe: in ascolto “The Mother Road” dall’imminente Birth Of Violence

Birth Of Violence, nuovo album di Chelsea Wolfe, uscirà – nuovamente per Sargent House – questo 13 settembre. Oggi la cantautrice rivela il primo singolo, posto in apertura del disco: “The Mother Road”, dedicato alla Route 66 e – riferisce il comunicato stampa – al desiderio di far ritorno a casa dopo un lungo tragitto, così da ritrovare le proprie radici.

Sempre secondo il comunicato stampa, Birth Of Violence ha a che fare con la tradizione, ma anche col presente, con collegamenti a tragedie contemporanee come le sparatorie nelle scuole e l’inquinamento del pianeta, oltre che con le consuete allusioni enigmatiche alla vita della Wolfe; c’è una connessione con l’essenza materna della Terra, opposta alle forze distruttive e avide del patriarcato.

Il disco, oltre a riabbeverarsi alla fonte del country e del folk (spesso si parte dalla sola voce di Chelsea e dalla chitarra acustica di Taylor), sempre rimanendo dentro ai paesaggi sonori del collaboratore di lungo corso Ben Chisholm, è un ritorno all’intimismo dei primi dischi della cantautrice, ed è stato scritto in solitudine nella sua casa in Nord California: I’ve been in a state of constant motion for the past eight years or so; touring, moving, playing new stages, exploring new places and meeting new people-an incredible time of learning and growing as a musician and performer. But after awhile, I was beginning to lose a part of myself. I needed to take some time away from the road to get my head straight, to learn to take better care of myself, and to write and record as much as I can while I have ‘Mercury in my hands’ as a wise friend put it.

Tracklist

01. The Mother Road

02. American Darkness

03. Birth of Violence

04. Deranged For Rock & Roll

05. Be All Things

06. Erde

07. When Anger Turns to Honey

08. Dirt Universe

09. Little Grave

10. Preface to a Dream Play

11. Highway

12. The Storm