Chelsea Wolfe: il video ufficiale di “Be All Things”

Abbiamo già parlato di Birth Of Violence, nuovo album di Chelsea Wolfe in uscita il 13 settembre per Sargent House.

“Be All Things” è un pezzo folk del nuovo disco. Wolfe ha detto che ha a che fare con l’essere nel mondo come donna, riconciliando il desiderio di connessione con la terra con quello di staccarsene e di essere qualsiasi cosa, trovando un equilibrio tra la parte mansueta e quella aggressiva.

Il video unisce immagini riprese in Islanda, dove è stata scattata la foto di copertina dell’album, con altro girato in Nord California, più precisamente nella Moaning Cavern, che scende in profondita per più di un centinaio di metri, e in un vecchio hotel appartenente all’età Vittoriana.

Il testo

Walking the old path turned me towards death

The ravens woke at dawn

And daylight plumed my skin

Then the air was full, simply composed of prey

I cannot stop

I want to be all things

I’ve got to let go

I want to be all things

Warriors, newborns, and queens

The lion and the wolf

Gnarling at eternal sleep

Let it burn

Hear it groan

Restrained desire

Cast it down

I cannot stop

I want to be all things

I’ve got to let go

I want to be all things

I cannot stop

I want to be all things

I’ve got to let go

I want to be all things