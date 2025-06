Cheer Accident, la première di “Gold-Plated Savior”

Presto arriverà Admission, ennesimo album di quella realtà fluttuante e convulsa che sono i Cheer Accident, attiva da circa 45 anni attorno alla figura di Thymme Jones. Multistrumentista di Chicago che in queste vesti riesce ad unire musica pop, progressive e semplicemente -out in composizioni toccanti e lievi. Con lui a questo giro troviamo Jeff Liberdher e Carmen Armillas, per un brano che fa crescere la nostra acquolina in bocca.

Già, “Gold-Plated Savior”, brano che sarà contenuto nel loro 26esimo lavoro, presto pubblicato da Skin Graft Records. Un salvatore placcato oro, che inizia come se del noise rock fiatistico a bassa intensità venisse ammantato da un coro di voci soavi, sempre più alte e squillanti, le trombe a controcanto e il ruminare indefesso degli strumenti. Sembra l’unione fra due brani eterogenei ma perfettamente amalgamati,l prima di uno stacco di chitarra che prelude a un’apertura differente, come se la melodia potesse avere la meglio e trasformare l’insieme in una sorta di pop pastorale ed enorme. Ormai in questi anni ci siamo abituati a tutto per quanto riguarda questa multiforme creatura ed il ritrovarli così sfaccettati, leggeri e briosi non può che entusiasmarci di nuovo.

Admission arriverà a breve, per ora caliamoci in questi sei minuti misteriosi ed evocativi, consapevoli che tutto potrà ancora cambiare e che gli incidenti possono capitare in qualsiasi momento.

Cheers.

It seems to dull

If only for a moment

Then it’s gone

Stare into the horizon

Like a broken doll

Nothing burns the eyes

Like a soul

Soul savior

Soul savior

Soul savior

Soul savior

It feels alive

If only for a moment

Then a sigh

To gaze into the eye of a lie

Is always hard

Nothing burns the eyes like a soul

Gold-plated savior

Gold-plated savior

Gold-plated savior

Gold-plated savior

They’re practicing some other form of castration

They’re practically from some other time

They’re practicing some other form of castration

They’re capturing some kind of new art