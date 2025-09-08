CHEER ACCIDENT, Admission

Avevo due anni quando Thymme Jones fondò i Cheer Accident con Jim Drummond alla voce e Mike Greenless alle pelli, sette al loro primo nastro e della partita erano già Bill Martin, Jeff Libersher, Chris Block, Jef Bek e Dan Burke.

Lungo il Chicago, l’omonimo fiume che scorre e nomina la Wind city dell’Illinois, è scorsa talmente tanta acqua da rimanere increduli rispetto alla freschezza mantenuta da Thymme, Jeff e compagnia. In molti avranno provato ad incasellare i Cheer Accident: impossibile, credo io, basti sapere che si muovono nel pop-rock più largo, lambendo, masticando e stravolgendo generi e mondi. “My Love” apre Admission e lo fa nella maniera più consona possibile: pianoforte, voce, chitarra e batteria prima che arrivino i fiati a far crescere la cremosità di una musica leggera e luminosa, per poi rivelarsi ruggente e tonica nell’incredibile “Cold Comfort”, sette minuti e rotti a battere il piede sotto al tavolo, per un’idea di rock che riesce a suonare innovativa e coinvolgente con gli abiti più vecchi del mondo, tra ’70 e soul che sembra di immaginare i Led Zeppelin a servizio di Andrew Lloyd Webber (e son soltanto in due a suonare come una dannata big band, tanto che Tim DeLaughter potrebbe impazzire per una roba del genere). Con “Weird Organ” si sente l’aria di casa Skin Graft sotto narcotici, come se una calma pazzia si impossessasse di Angie Mead (già voce dei Redgrave ed incroci coi Califone, ipnotica e letale al microfono). Angie e Thymme alzano poi la posta passando attraverso le forche di “Redwood Creek”, iniziando dal blues per arrivare ad una teatrale oscurità. In “Palos Hills”, invece, l’orchestra si allarga, abbracciando archi e flauti, lasciando intatta la delicatezza vocale e i rintocchi acustici, per un brano che emoziona come una Carole King notturna, raddoppiata dalla rauca carezza di Thymme.. Ma è già ora dei salvatori di anime di “Gold-Plated Savior” (brano del quale su queste pagine vi abbiamo già parlato) che partono dal rumore per andare nell’alto dei cieli a terminare la propria missione. Quando in “Die For Me” (Bethany DeGaetano Smoker alla voce) l’addio al mondo terreno è dato con la medesima consistenza di “My Love”, tutto si fa aereo e forse anche il passaggio a miglior vita è soltanto un viatico a un altro stato.

Un viaggio leggero ed intenso, i Cheer Accident stessi dicono possa essere l’album migliore della loro carriera. Sono al ventiseiesimo e sicuramente sono più esperti di me, non sarò io a contraddirli!