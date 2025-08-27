Chat Pile e Hayden Pedigo: il video di “Radioactive Dreams”
Diremmo che ‘sta volta il comunicato la azzecca perfettamente. Voi, invece, non potrete dire che non abbiamo coperto i Chat Pile che non sapete di che parliamo.
Il gruppo noise rock Chat Pile e il chitarrista/compositore Hayden Pedigo annunciano l’album collaborativo In the Earth Again, in uscita il 31 ottobre 2025 per Computer Students™ (qui il pre-ordine delle varie edizioni in vinile, cd, cassetta).
Il disco, nato come split e poi evoluto in un progetto comune, unisce le sonorità sperimentali e personali di Chat Pile con il lato più oscuro di Pedigo, offrendo un ritratto sonoro – ispirato dal Midwest rurale americano – del collasso sociale.
Il primo singolo estratto è “Radioactive Dreams”, ispirato al film cult di Albert Pyun e accompagnato da un video di Riley Stearns.