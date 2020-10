Cevdet Erek: il video del remix di “Flow 1”, realizzato da Naci Tepedelen

Del particolarissimo Davul (2017) di Cevdet Erek avevamo parlato qui.

In Davul, il cui suono è ricavato solo da questa percussione araba appartenente alla famiglia dei tamburi a cornice, non v’era traccia di editing od overdubbing successivi. Qui, invece, siamo di fronte al remix e al video di Naci Tepedelen, nello specifico della traccia “Flow 1” (disponibile in digitale qui).

Il video è un viaggio nella metropolitana di Istanbul, con in trasparenza le immagini dell’ambiente esterno della città e delle Isole dei Principi. Ad accompagnarci è il ritmo del Davul di Erek, espanso da Tepedelen.