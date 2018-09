Caveiras: il video di “Expresso 2222”

È un riflesso pavloviano: ogni volta che sento un berimbau penso ad “Attitude” dei Sepultura, invece a questo giro si parla di “Ponta De Lança Africano” da Cidade Oculta dei Caveiras, in origine un pezzo di Jorge Ben: basso elettrico, percussioni, campionamenti per portare ritmi brasiliani in un contesto quasi industrial dub (ma nel caso di “Me Perco” anche drum’n’bass, anzi drum’n’bossa, come scrive giustamente la loro etichetta, UR Suoni di Firenze). Non solo ritmi, comunque, ma direttamente brani di artisti storici appartenenti a quel pezzo di mondo, e qui mi fermo perché non li conosco e difficilmente li approfondirò. La vita è fatta di questi matrimoni indesiderati, di roba che ti fa pensare a mare, sole, verde e invece si trova tra brutto cemento, sviluppo urbano insensato, tram scassati. Il gioco è questo: da un lato una tradizione, dall’altro i punk, da una parte ritmi in qualche modo familiari e allegri, dall’altra l’approccio grezzo e scabro di generi nati già dentro una metropoli. Funziona indubbiamente bene. Forse qualcuno si aspetta che io scriva Ninos Du Brasil, ma io mi sono ricordato di Low Pitched Italy, solista di Gaspare Sammartano dei Cannibal Movie: mare e ILVA; sole, asfalto e industrial dub.

Questo qua sotto è il video di “Expresso 2222”, un pezzo di Gilberto Gil. Il regista Marco Giappichini (Ballardian Video) restituisce ovviamente i diversi paesaggi di Rio, onde evidenziare la stessa strana convivenza che c’è nel sound del pezzo, e non manca di riprendere filovie e quant’altro, sempre per restare in tema.

Qui sotto, invece, piazzo disco (in free download) e date del tour, così li andate a vedere e mi fate sapere che ne pensate.

Cidade Oculta by Caveiras