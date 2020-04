CASKETS OPEN, Concrete Realms Of Pain

A dispetto di una discografia di tutto rispetto, i Caskets Open fanno parte della scena underground finlandese da oltre dieci anni. Formatisi a Keuruu, si sono poi spostati a Helsinki, dove vi è di certo maggiore fermento (il chitarrista Antti Ronkainen suona anche negli Horse Latitudes). Concrete Realms Of Pain è il quarto album che realizzano e prosegue il discorso iniziato con But You Rule (2010), seppure qui la sintesi tra doom e hardcore sia più marcata. L’album è difatti costituito da una manciata di episodi che traendo ispirazione da band americane (già di per sé impregnate di attitudine hc) come i Wretched, alternano frazioni di una lentezza angosciante (“White Animal”) ad up tempo scorticati (“Tadens Tolthe”). Facile che passino da uno stile all’altro anche all’interno di uno stesso brano (“Blossom”), per poi aprirsi ad influssi post-punk (“Soul Stained Glass”) e tornare a plasmare atmosfere tetre (“Pale Hunter”). Questa particolarità li rende apprezzabili da chi abbia amato il doom americano degli anni Ottanta/Novanta o anche solo terroristi sonici tipo Discharge, ma è forse incomprensibile a coloro si siano avvicinati alla musica del destino in anni recenti. In esso echeggiano le vibrazioni di dischi fondamentali del passato e quell’approccio istintivo necessario per creare qualcosa di vario e ispirato.

