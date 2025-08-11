CARNE TREMULA, Carne Tremula

Ci siamo già occupati di Andrea Marini perché suona synth, chitarra, elettronica e nastri nei SabaSaba. Qui forma un altro duo, Carne Tremula, con Matteo Viani (Black Seed). Il progetto non è poi così distante dal suo principale, ma è perfettamente distinguibile: più scuro, noir e spostato verso un suono industrial.

Le otto tracce di questo disco, frutto di sperimentazioni sonore, sono state registrate spontaneamente dal vivo e poi masterizzate da Tioma Tchoulanov (Nze Nze), racconta Teenage Menopause Records. Tuttavia, faccio un po’ fatica a crederci. “Live” per me significa spontaneità e, sebbene qui non ci siano sovraincisioni, rielaborazioni o stratificazioni, certi passaggi sono così fluidi che è strano non siano stati pianificati.

Nessuno degli otto pezzi è uguale all’altro, eppure abitano tutti lo stesso luogo mentale, rendendo questo lavoro tutt’altro che disomogeneo. Fallisco nel mio ruolo di amico che consiglia dischi se non trovo riferimenti, ma, se proprio devo fare una figuraccia con chi è più esperto in materia, direi che da me questa cassetta troverebbe spazio tra Unsound Methods dei Recoil (il progetto di Alan Wilder dopo i Depeche Mode) e Musick To Play In The Dark dei Coil.

Brani come “Emotional Synthesis”, “Coda” e “Amelia” non si limitano a creare atmosfere cupe e inquietanti, ma trovano in alcune linee di synth o campionamenti una profondità emotiva che trascende i generi. La traccia finale, “Blank Space”, piacerebbe sicuramente a Geoff Barrow e Ben Salisbury, così come ai fan dell’ambient in stile Warp. Niente male, per un esordio.