CANZONIERI, All Creature

Suona spiritato All Creature, album d’esordio, su Kuboraum Editions, del duo Canzonieri, festa pagana ambientata nelle lande dell’Etruria quando, fra aliene presenze, sbucano The Bug (vedi “Golem”), la Third Ear Band (“The Hearing Trumpet2), Eyeless In Gaza (“It’ll Shines When it Shines”) ma poi, Canzonieri, marziani anche loro?

Emiliano Maggi e Cosimo Damiano sono, in realtà, vecchie conoscenze del giro sperimentale/esoterico romano e per ultimo diretta emanazione dei Salò, con Maggi voce, flauto, tamburi, Rhodes Chroma, ukulele, e Damiano tastiere, mellotron, tamburi, protagonisti della scena creativa di Roma-est fino ai recenti memorabili concerti nello storico locale Baronato 4 Bellezze di via di Panico, a due passi da Piazza Navona, venue che in passato è stata il regno assoluto di Dominot (Tunisi, 1930 – Velletri, 2024), chansonnier, attore, è in “La Dolce Vita”, mimo, drag queen ante-litteram.

In effetti l’aura di Dominot ha sempre gravato sulle spalle dei cinque Salò e in parte aleggia anche fra i Canzonieri (nel trucco di scena, nei costumi, le scenografie dei live) uno spirito en-travestì dunque, vagamente sinistro, che a volerlo assimilare a un film potrebbe essere l’episodio felliniano (ancora!) di “Tre Passi nel Delirio” o il fantasmatico sceneggiato in b/n di mamma-Rai “Il Segno del Comando”, che sconvolse il sonno degli italiani, anno domini 1971. Insomma, musica per spavalde creature decadenti per una poetica analogica d’antan.

Le affinità elettive di Maggi e Damiano sono testimoniate oltre che nella comunanza in Salò anche dalla partecipazione a Berlino nella rassegna Openless di Atonal 2024, quando avevano presentato in anteprima come Canzonieri una mostra/installazione composta dalle sculture di Maggi e dedicata alle opere del poeta arabo-siciliano Al-Ballanūbī, con Cosimo Damiano che dell’evento aveva curato il sound-design con le voci ospiti di Lara Damaso e Lord Spikeheart. La collaborazione è proseguita con lo studio dei testi del poeta armeno Sayat-Nova e del pasoliniano “Canzoniere Italiano”, giungendo infine a questo lauto panegirico ispirato a racconti popolari d’irrequieti spiriti della Sabina, anime transitorie che alla morte non vogliono rassegnarsi. Un ideale viaggio fra primordiale istinto di sopravvivenza e consapevolezza dell’ineluttabile fato. Saltano ospiti a bordo di questa nave dei folli che è All Creature Maria Violenza alle tastiere, HEITH/Daniele Guerrini alla tromba, Lara Damaso alla voce, Pietro Pompei al vibrafono. Disco italiano dell’anno, ma perché mettere confini?

All Creature by Canzonieri