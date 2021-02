CANNIBAL ACCIDENT, Nekrokluster

I finlandesi Cannibal Accident, dopo essersi formati nel 2007, hanno saputo farsi strada grazie a una proposta musicale chiara, portando avanti la tradizione del grind old school sulla scia di gruppi come i Carcass.

Dopo la pubblicazione di vari ep e full length hanno trovato una loro identità, scongiurando il pericolo di essere considerati delle meteore. Sin dal debutto (Cannibal Accident, self titled del 2009), del resto, hanno dimostrato di avere un’idea precisa, quella di non farsi contaminare da mode e stili attuali.

A pochi mesi dal loro ultimo lavoro (Shotgun Selfie, settembre 2020) sono pronti a tornare sul luogo del delitto un quarto album, Nekrokluster, che sarà fuori il 26 febbraio 2021 per l’etichetta italiana Time To Kill. Quest’uscita sarà disponibile in due versioni, in vinile e cd, con due copertine differenti unite da un comune messaggio: il dissenso verso le ingiustizie capitaliste. A contraddistinguere il disco sono la veemenza espressiva e la brutalità d’esecuzione, con riff di chitarra che si poggiano su inserimenti di blast-beat incisivi guidati dal cantato a tratti acidulo, a tratti cavernoso.

Nekrokluster si racconta attraverso 17 brani di grindcore dall’assetto macabro, con influenze deathgrind e soluzioni thrash che ti scaraventano addosso un muro di suoni aggressivi ancor più valorizzati dalla presenza di svariati featuring. Rappresentato appieno dal singolo apripista “Haista Vittu Ihminen”, che ne descrive tutti gli aspetti più brutali e necrotici, Nekrokluster possiede molte caratteristiche primitive della musica estrema (impatto visivo e sonorità sporche, così da risultare irriverente e blasfemo) e riesce a confermare tutte le aspettative iniziali.

Tracklist

01. Coprofeeling

02. Wonderwall of Death

03. Let this world be done

04. The meanest fish to swim with

05. Totem Crucifix ( voc. Pessi Haltsonen)

06. Delete the Elite

07. The Unholy See

08. Mellanköttbullar (voc. Liro Haltsonen)

09. Sexual Matador (voc. Jani Huttunen)

10. Corpse Positivity

11. Manipulative Violence

12. Travelling Through Flesh (voc. Jussi Tuomela)

13. Speedspring

14. Kindergarten Fritzl

15. Maggot Nest

16. Haista Vittu Ihminen

17. Head on a Stick (part 2. The Obsession)