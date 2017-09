CANNABIS CORPSE, Left Hand Pass

Freschi freschi di nuovo contratto per Season Of Mist, tornano i Cannabis Corpse di Landphil, bassista dei Municipal Waste e chitarrista negli Iron Reagan, tributando al meglio delle loro potenzialità la leggendaria scena death metal della Florida, quindi Deicide, Nocturnus, Massacre, Obituary, Death e tantissimi altri eroi di un’epoca irripetibile.

Left Hand Pass è un album solido e possente, in grado di rivaleggiare in tranquillità con tutti gli altri che troverete oggi nell’affollato panorama death metal. Un sound massiccio, con riff tecnici e assoli lancinanti, un drumming vario e molto ben fatto, in cui sono presenti blastbeat, filler di ogni sorta e controtempi. I pezzi sono tutti di caratura davvero alta e spingono davvero a fondo sull’acceleratore della brutalità. È interessante come i Cannabis Corpse siano progrediti in maniera costante album dopo album: partiti come una semplice celebrazione, ora sono una band in grado di spaccare le ossa a tanti gruppi più “seri” o presunti tali, e l’abbondanza di ganja li ha resi ancora più spietati. Ah, da notare che questo album è una specie di trivia death, a partire dal titolo.

Welcome back, Cannabis Corpse!