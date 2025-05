Barbara Lehnhoff – in arte Camilla Sparksss – ha pubblicato un altro singolo, tratto dal nuovo album ICU RUN, la cui uscita è prevista per settembre 2025 tramite On The Camper Records. Il comunicato stampa dice: “Stormseeker” si addentra in un territorio più scuro e seducente. È una deriva tormentata nella nostalgia degli anni ’80, dove synth grassi e vorticosi avvolgono voci aliene e goffamente dolci. Non possiamo dar torto ai PR, questa volta.