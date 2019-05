BXP, Islands

Esce per Random Numbers l’ultima fatica di Carlo Mameli, alias BXP, dj/producer sardo ma di base a Bologna, con un solido background acid/idm alle spalle. Frutto di una serie di registrazioni ambientali effettuate durante un viaggio tra le isole del sud-est asiatico, Islands consta di quattro tracce che si inoltrano tra foschie ambient e pulsazioni techno/dub, non così distanti dal sound tipico del giro Echospace, Fluxion e Intrusion tra tutti.

Tra battiti felpati e synth colloidali, profondi respiri dub e strascichi di risacca in loop, il suono di BXP sembra muoversi costantemente in una spessa caligine che sfuma il mondo circostante in un’apparizione sfuggente. Una densa atmosfera nebbiosa da cui a volte emergono sparute e timide tracce melodiche (#2) o qualche arco sottotraccia (#3) che sottolineano per contrasto la nebulosità generale. Il tutto gestito con una certa delicata sobrietà, quasi gentile, anche quando qualche synth inacidito sale lentamente a imprimere il senso vertiginoso di una vaga minaccia nell’aria. Nel complesso, un’esplorazione in regime di visibilità ridotta, magari un po’ calligrafica ma non avara di suggestioni.

ISLANDS by BXP