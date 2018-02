Buzzøøko: il video di “Love Is Indie Hair”

I Buzzøøko, usciti l’anno scorso con l’album Giza hanno un video per noi.

Il gruppo si presenta così:

Buzzøøko è un trio il cui sound è un mix di componenti post-rock e noise-rock, che alterna momenti più docili a derive acide e ruvide dalla forte componente percussiva, legate insieme da testi surreali e cinici, senza però disdegnare aspetti di carattere autoironico. Tra i principali riferimenti ci sono band come Shellac, Slint, Fugazi, Melvins e Jesus Lizard, ma il sound del trio devia spesso su altri binari, mischiando influenze più eterogenee che vanno dalla psichedelia degli anni Sessanta alla scena post-hardcore contemporanea.

Questa invece la descrizione del video, diretto da Simon Gallo e prodotto da Laowai:

Il video è ambientato in un futuro non ben definito dopo che “qualcosa” è andato storto. Si sviluppa su due piani narrativi differenti, uno reale e uno onirico, senza tuttavia voler chiarire quale che sia l’uno o l’altro, spingendo lo spettatore verso lo stesso stato confusionale e paranoico del protagonista.

In una dimensione lo troviamo fuggire tra i boschi braccato da un’entità che gli dà la caccia, mentre nell’altra è preda di tre figure nere mascherate e recanti simboli non decifrati che lo legano ed imbavagliano.

Noi possiamo dire che il pezzo è spigoloso e nevrotico come piace a noi e che il video, come tutti gli incubi che si rispettano, finisce male e lascia una patina di disagio addosso, anche dopo il “risveglio”. Il calembour del titolo, ovviamente, è geniale.