BUILDING INSTRUMENT, Mangelen Min

Hubro è solita pubblicare album intrinsecamente sperimentali nei quali si possa individuare un punto d’incontro tra differenti forme espressive. I Building Instrument provengono da Bergen (Norvegia) e Mangelen Min (La mia mancanza) è il loro terzo album, successore del debutto (2014) e di Kem Som Kan Å Leve (2016). In superficie ci sono un gusto raffinato per melodie sottili nonché di facile presa e una spruzzata folk non convenzionale, tanto che il brano di apertura trae ispirazione da “Ursonate” di Kurt Schwitters. Se ne deduce che nella loro formula avvenga la sovrapposizione tra i molteplici suoni prodotti dai sintetizzatori di Åsmund Weltzien, le ritmiche percussive di Øyvind Hegg-Lunde e le linee vocali in apparenza fragili di Mari Kvien Brunvoll. I tre musicisti amano giocare con gli strumenti più disparati (zither, vibrafono…), dando vita a un suono stratificato che, pur essendo in buona parte digitale, conserva il calore e l’espressività tipiche dell’analogico. Gli episodi che ne risultano sono legati tra loro da una comune visione artistica, ma distinti gli uni dagli altri dal più o meno marcato contrasto tra gli strumenti e le macchine, tradizione e contemporaneità. Da un punto di vista estetico prevale quest’ultimo elemento, attraversato però trasversalmente da un approccio artigianale, rintracciabile nello specifico laddove ci si affida all’improvvisazione e a paesaggi sonori meno complessi, come nello strumentale “Ta Regnet” (Prendere la pioggia). Nonostante l’esecuzione delle parti ritmiche denoti un retrogusto di derivazione jazz, la materia principale attinge al Fourth World di Jon Hassell e talvolta ai suoni metropolitani di K. Leimer, che assorbendosi vicendevolmente delineano frammenti sonori dai contorni onirici.

