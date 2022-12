Brown Sugar – S13E09 05.12.2022

Per questa nona puntata a Brown Sugar si ritorna a dare un po’ di luce alle nuove uscite che oscillano tra il flow cupo e penetrante di Yungmorpheus e Mike alla voce dolce e accudente di Yazmin Lacey.

Playlist

Moonchild & Rapsody – Love I need

Curren$y – CurbSide

Curren$y, BLÜ, I’sis – Window

Robert Glasper, Mac Miller – Therapy pt. 2.

Phony Ppl, The Soul Rebels – what it feels like

MIKE, Sister Nancy – Stop Worry!

Yazmin Lacey – Bad Company

Nas – Reminisce

Yungmorpheus – It’s Stuck Now

Johaz, Blu, Fashawn – Wipe the tears

Juga-Naut – Love&Loss

Raè Luna – New Love

Floetry – Say Yes