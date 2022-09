Brown Sugar – S13E01 26.09.2022

In questo primo episodio della sua tredicesima stagione, Brown Sugar consiglia e fa ascoltare un po’ di ultime uscite.

Playlist

DJ Premier, Nas – Beat Breaks

Black Eyed Peas, Phife Dawg – All Around The World

Action Bronson – Ninety One

DJ Premier, Remy Ma & Rapsody – Remy Rap

JID, Ari Lennox – Can’t Make U Change

Quincy Jones – Body Heat

Danger Mouse, Black Thought, Russ, Dylan Cartlidg. – Because

Joey Bada$$ – Make Me Feel

Run The Jewels, Aqua Teen Hunger Force – Opening Theme

Pink Siifu, Real Bad Man, EZ, Kari Faux – Off The Plane

DOMi & JD BECK, Anderson .Paak, Busta Rhymes, Snoop Dogg – PiLOT

MAVI – Baking Soda