BRÌGHDE CHAIMBEUL, Sunwise

Sunwise è un termine non sempre traducibile nella nostra lingua: si riferisce all’atto di muoversi seguendo il percorso apparente del sole dall’alba al tramonto, un esercizio rituale che affonda le radici nella cultura ancestrale scozzese.

Sunwise è anche il titolo del terzo album della compositrice scozzese Brìghde Chaimbeul, il cui strumento solista non a caso è la cornamusa. Contrariamente a quanto si possa pensare, tale strumento è oggetto di un rinnovato interesse: la stessa Chaimbeul ha recentemente suonato nell’ambito di eventi come Big Ears (USA), Le Guess Who? (NL) e Supersonic (UK), e vanta importanti collaborazioni (Caroline Polachek e Colin Stetson, ad esempio).

L’album (il terzo, ad oggi) alterna composizioni originali ad arrangiamenti di temi tradizionali scozzesi. L’ispirazione principale proviene dalla stagione invernale vista attraverso gli occhi e il cuore dell’antico popolo della Scozia, che combatteva la morsa del gelo raccontando storie e intonando canzoni attorno al fuoco.

In effetti, Sunwise è un lavoro intriso di misticismo popolare in cui la tradizione viene riletta utilizzando chiavi timbriche e compositive post-moderne (drone music, minimalismo, elettronica). A testimoniarlo, la smisurata fissità dell’introduttiva “Dùsgadh/Waking” che come una nuda pietra verticale sembra assistere immobile all’avvicinarsi del gelo dell’inverno. Similmente, l’atmosfera artificiale di “A’ Chailleach” (quasi ai confini con la loop music) improvvisamente si concretizza in un cantato folk reiterato (la voce è della stessa Chaimbeul) con influenze post-psichedeliche ravvisabili soprattutto nella coda satura di echi. Il breve e indefinibile miscuglio afro-scottish di “She Went Astray” e l’esaltato virtuosismo (con finale enigmatico a sorpresa) di “Sguabag/The Sweeper” sono altre tracce che mettono in mostra l’intento dell’autrice di far convergere passato e presente.

A chiudere, “The Rain Is Wine And The Stones Are Cheese”: una filastrocca sghemba e saltellante a cui prende parte anche il fratello di Chaimbeul, Eòsaph, duettando con la sorella nello stile del canntaireachd (un metodo tradizionale per vocalizzare il suono della cornamusa).

Scrive Brìghde Chaimbeul: “È una musica e un linguaggio sopravvissuto a lungo e per tanto tempo: è la musica della gente. È la musica della terra. E penso che oggi sia estremamente importante aggrapparsi a questo e impararne”.

La ricerca di Chaimbeul non è filologica in senso stretto né troppo audace nel contaminare suoni e infrangere regole. Il fulcro è il suono della cornamusa, unico e inconfondibile. Per quanto lei cerchi di allargare gli orizzonti, rimane fissa su timbri e armonie che rimandano sempre e comunque alla tradizione musicale ed etnica scozzese. Si tratta di una scelta, senza dubbio consapevole, ma per quanto abbia talento e immaginazione il suo potrebbe rivelarsi un percorso per forza di cose limitante.