Bridget Ferrill & Áslaug Magnúsdóttir: in ascolto “Sensitive Town” dall’imminente Woodwind Quintet

L’ep Woodwind Quintet esce il 20 luglio 2022 per Subtext.

Magnúsdóttir è una musicista islandese che forse avrete sentito suonare il clarinetto nel trio Samaris, che per casa ha One Little Indian.

Ferrill è compositrice elettronica statunitense, diremmo oggi di stanza a Berlino.

“Sensitive Town” è un pezzo che dimostra come Woodwind Quintet sia uno studio sui contrasti tra diversi mondi musicali, uno più classico, uno più digitale e/o elettronico: un percorso accidentato, molto imprevedibile, con improvvisi squarci di bellezza più tradizionali.