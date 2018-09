“Bow Down” è il nuovo singolo di Jozef Van Wissem

Ormai è tradizione qui. “Bow Down” è il primo singolo estratto da We Adore You, You Have No Name, nuovo disco di Jozef Van Wissem, la cui uscita è prevista per Consouling Sounds il 9 novembre. Per quanto riguarda i live, invece, Van Wissem sarà al Time Zones di Bari il 24 settembre.

Qui sotto il nuovo pezzo, nelle parole del liutista una “drinking song”. Il testo, nelle parole di Jozef, si riferisce all’usanza medievale di bere alcol aniché l’acqua, non così innocua come oggi. Si tratta anche di una canzone sul perdente, sullo svantaggiato, sempre in caduta.