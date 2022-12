Bosco Sacro (Star Pillow + Julinko + Tristan Da Cunha): a febbraio esce Gem

Pubblichiamo e adattiamo alle nostre esigenze questo comunicato di Avantgarde, perché conosciamo molto bene questi musicisti. Seguite i link per approfondire.

Bosco Sacro è il nome di un quartetto italiano fondato nel 2020. È formato da Paolo Monti (Star Pillow, Daimon), Giulia Parin Zecchin (Julinko), Francesco Vara e Luca Scotti (Tristan Da Cunha, Altaj…).

Si dicono ispirati dall’ambient, dal doom e dal trip hop (e dal post-rock, aggiungeremmo noi), oltre che dalla natura, dai suoi paesaggi e da un’idea di musica come cura.

Gem, che esce il 10 febbraio 2023 per la storica Avantgarde Music, è stato registrato a ottobre 2021, nel corso di un’unica seduta, presso l’AMM Monteggiori Studio in Toscana, con la produzione di Lorenzo Stecconi (Lento). In Toscana ha anche preso piede la collaborazione col videomaker Michele Canevari, sfociata in un documentario sulla vita della band ancora in corso d’opera e nel video del primo singolo “Fountain Of Wealth”.