Bosco Sacro: il video live di “The Future Past” + le date del tour

The New Noise segue sin dall’inizio i Bosco Sacro, basta vedere questo tag. All’epoca scrivevamo il sound è qualcosa di inedito, che non è post-rock, non è ambient, forse – grazie a Giulia e al suo modo di sentire e interpretare i pezzi – è come sarebbe la vecchia 4AD se la portassimo nel 2023. Ci sono tutti i silenzi, le fragilità e l’atmosfera sospesa del periodo di confinamento, che a qualcuno è servito per riappropriarsi del tempo e aprire una relazione con la natura, con tutta la meraviglia e l’emozione che questo comporta.

Le immagini dal vivo qui sopra sono state riprese ad agosto 2024 durante la loro performance in una chiesa del XVI secolo. Il brano anticipa l’imminente album Live At Chiesa Armena, in uscita il 18 aprile per Go Down Records, su lp, cd e digitale. “The Future Past”, questo il titolo del pezzo, sarà disponibile nelle piattaforme da venerdì 7 marzo.

La band racconta: Non abbiamo mai composto una canzone così di getto come “The Future Past”. È uno dei pezzi che preferiamo e l’abbiamo sviluppato in un paio d’ore di prove, fortemente ispirati dalla nostra residenza artistica a Villa Albrizzi Marini. L’idea iniziale è arrivata un pomeriggio mentre noi quattro esploravamo in silenzio gli angoli e i dettagli della sua piccola affascinante chiesa. Poi ci siamo ritrovati a cantare all’unisono e il giorno dopo abbiamo riproposto l’esperienza come introduzione della nostra esibizione dal vivo: un coro a cappella come modo gentile di chiedere il permesso di liberare il nostro flusso elettrificato di musica a quel luogo sacro.

Scrive Go Down: i Bosco Sacro hanno trascorso il 2024 lavorando al nuovo materiale ma, a differenza degli esordi, hanno scelto di sviluppare la fase compositiva provando e sperimentando il più possibile come una band dal vivo, utilizzando la classica sala prove. I quattro musicisti vivono in regioni diverse d’Italia, con ore, chilometri e molti altri impegni che li separano. Perciò è sempre stato impegnativo trovare le occasioni giuste per riunirsi e concentrarsi su nuova musica tutti assieme.

Questo album dal vivo è una parte fondamentale di questo processo e segna un momento cruciale del percorso tra il disco di debutto Gem e il futuro nuovo album in studio. Infatti, Live At Chiesa Armena è stato registrato al termine della loro breve residenza artistica, curata da Go Down Records, trascorsa in una villa del XVI secolo situata a San Zenone degli Ezzelini, nel nord-est d’Italia. I quattro hanno trascorso lì tre giorni incredibilmente fruttuosi, immersi negli ambienti evocativi della villa e della sua pittoresca cappella, dove spesso si riunivano per cantare o assaporare il silenzio. Alternando questi momenti di pace a lunghe sessioni di prove, hanno fatto passi da gigante nella creazione del loro prossimo album, tuttora inedito, e soprattutto rafforzando le loro amicizie e la coesione della band.

Domenica 4 agosto 2024 i Bosco Sacro hanno concluso l’esperienza esibendosi nell’intimità della chiesa, davanti a un pubblico caloroso e appassionato. Il disco ha catturato l’atmosfera semplice e magica del concerto, la cui scaletta comprende l’intero primo album e tre nuove canzoni: “The Future Past”, “Dong-Dee” e “Undertow”. Due di questi brani faranno parte anche del loro prossimo lavoro.

I Bosco Sacro a breve saranno in tour in giro per l’Europa (oltre che al veneto Maximum Festival). Le prime 4 date saranno con kariti. Noi segnaliamo soprattutto perché ci piace vedere lavorare assieme due progetti che abbiamo supportato dal giorno zero.