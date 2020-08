BOMBER 80, Contro Il Tempo

A soli tre anni di distanza dalla sua pubblicazione, esce oggi la ristampa di Contro Il Tempo dei Bomber 80, un lavoro che abbiamo colpevolmente tralasciato al tempo e di cui andiamo oggi a parlarvi in modo approfondito, pur consapevoli che la gran parte degli interessati saprà già tutto ciò che c’è da sapere a riguardo. Per chi, invece, se lo fosse perso, vale la pena di sottolineare come stiamo parlando di un signor disco che attinge a piene mani nella tradizione Oi! sia per le sonorità che per gli argomenti trattati nei testi, ma lo fa con personalità e con un’energia da lasciare spiazzato anche l’ascoltatore più smaliziato. Dieci veri e propri anthem si susseguono senza momenti deboli o giri a vuoto, i testi colpiscono nel segno e ci raccontano storie di vita quotidiana che hanno Firenze sullo sfondo e, soprattutto, nel cuore, tra speranze, delusioni, scazzi lavorativi e amicizie cresciute tra musica e bevute. Dentro Contro Il Tempo troverete la rabbia del punk, l’energia del rock’n’roll, i riff hard-rock (come quello che apre “La Legge Del Marciapiede”) e persino uno sprazzo di hardcore che scalpita per venire fuori (“Guerra” e la sua botta su tutte), un arsenale piegato al disegno di una delle band più convincenti oggi in giro quando si tratta di preparare il piatto della casa e servirlo con le giuste spezie. Ciò che colpisce immediatamente è come i brani si susseguano senza alcun tentennamento, perché i Bomber 80 dimostrano una sicurezza e un’attenzione invidiabili nel donare a ogni pezzo una propria caratteristica e un motivo per mandarlo a mente sin dal primo ascolto. I suoni risultano sempre pieni e ben bilanciati, così da donare corpo e profondità ai pezzi e donare la spinta necessaria ai cori che esplodono dalle casse (“D.I.Y.”), aspetto da non trascurare perché spesso è proprio la mancanza di questi dettagli a raffreddare gli entusiasmi quando si viaggia su binari simili. Troppo buoni? Il fatto che dopo così poco tempo il disco sia già oggetto di ristampa e continui a funzionare dovrebbe suonare come un campanello d’allarme per chi se lo fosse lasciato scappare e rischiasse di arrivare tardi anche questo giro, perché qui si naviga quanto più distante possibile dalla classica reiterazione stanca di cliché di genere, anzi, si riesce a ribaltare ogni previsione grazie ad una scrittura a fuoco che riuscirà a colpire anche chi solitamente si tiene a distanza di sicurezza. A voi le conclusioni.

Tracklist

01. Cruda E Vera

02. Mollo Tutto

03. Su La Testa

04. Picchia Forte

05. Guerra

06. La Legge Del Marciapiedi

07. In Loving Memory

08. DIY

09. L’Amore Mio Non Muore

10. Mentre Guardo Il Cielo