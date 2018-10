Bologna Jazz torna nel segno delle big band

Riceviamo e pubblichiamo.

Big Band Theory: l’edizione 2018 del Bologna Jazz Festival, che si terrà dal 25 ottobre al 25 novembre, suonerà a pieno volume. Tutti i concerti principali nei teatri vedranno infatti impegnati grandi organici orchestrali, mentre vari altri ensemble di ampie dimensioni si ascolteranno nel corso della restante programmazione. Dal primo rilevante appuntamento con Fabrizio Bosso assieme al suo quartetto e al Paolo Silvestri Ensemble si proseguirà con l’inedito incontro tra David Murray e la Tower Jazz Composers Orchestra, sino ad arrivare all’altisonante Clayton-Hamilton Jazz Orchestra con ospite Cécile McLorin Salvant, la vocalist afroamericana che ha rilanciato il fascino delle jazz divas. L’impressionante cast dell’SFJAZZ Collective, con otto blasonati solisti impegnati in un programma dedicato alla musica di Antônio Carlos Jobim, e la produzione sinfonica “Blues on Bach” con il trio di Enrico Pieranunzi e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna completeranno la “Teoria dei grandi numeri” che contraddistingue il BJF 2018.

Il 30 ottobre al Teatro Arena del Sole arriverà la più brillante tromba del jazz nazionale, Fabrizio Bosso. Con lui ci saranno il suo quartetto stabile e in aggiunta l’ensemble di Paolo Silvestri, che cura direzione e arrangiamenti di un programma orchestrale che mette a disposizione di Bosso una sorta di best of diDuke Ellington in una veste sonora lussureggiante.

È sotto la bandiera dell’incontro inedito che il 3 novembre all’Unipol Auditorium il sassofonista californiano David Murray e la Tower Jazz Composers Orchestra condivideranno il palco. Un solista afroamericano di culto da una parte e un’intera orchestra, esuberante e ardita, dall’altra: una produzione originale del BJF a effetto sorpresa.

La produzione più notevole del BJF 2018 andrà in scena il 5 novembre al Teatro Duse, con la vocalist Cécile McLorin Salvant, la nuova punta di diamante del canto jazz profondamente ancorato alle radici afroamericane, ospite speciale della Clayton-Hamilton Jazz Orchestra. Semplice e diretta è la definizione di questa formazione secondo DownBeat: “la migliore big band d’America”. E non sembra un superlativo buttato lì a caso, visti i solisti (a partire da Diana Krall) che si sono avvalsi della formazione creata e diretta da Jeff Clayton (sax alto), John Clayton (contrabbasso) e Jeff Hamilton (batteria).

Il 22 novembre al Teatro San Leonardo si esibirà invece un’icona dell’avanguardia come Andrea Centazzo, in un solo recital per percussioni ed elettronica: un’antologia dei suoi lavori multimediali in occasione dei 70 anni del performer, al quale verrà anche dedicata una conferenza il 21 presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.

Programma

Giovedì 25 ottobre

Budrio (BO), Teatro Consorziale, ore 21:15

New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini

“Our Monk”

special guest Stefano Di Battista

Mario Corvini, direzione; Stefano Di Battista, sax alto e soprano;

Diego Bettazzi, Vittorio Cuculo, Francesco Dominicis, Riccardo Nebbiosi, sassofoni;

Andrea Priola, Stefano Monastra , trombe; Stefano Coccia, Federico Proietti, tromboni;

Luca Berardi, chitarra; Marco Silvi, pianoforte;

Dario Giacovelli, contrabbasso; Davide Sollazzi, batteria

promosso da Fondazione Musica per Roma

con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “S’Illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”

Venerdì 26 ottobre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Avishai Cohen Quartet

Avishai Cohen, tromba; Yonathan Avishai, pianoforte;

Yoni Zelnik, contrabbasso; Ziv Ravitz, batteria

Sabato 27 ottobre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Iverson/Turner

Mark Turner, sax tenore; Ethan Iverson, pianoforte

Domenica 28 ottobre

Bologna, Locomotiv Club, ore 21:30

THE Sound RoUtes

Featuring Roy Paci & Michel Godard

Roy Paci, tromba; Michel Godard, tuba e serpentone;

Guglielmo Pagnozzi, sax alto, clarinetto e tastiere; Shalan Alhamwy, violino;

Peace, chitarra; Alaa Zaitounah, oud; Tarek Al Faham, batteria

progetto cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Lunedì 29 ottobre

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21:30

Martin Wind Light Blue Quartet

Anat Cohen, clarinetto e sax tenore; Gary Versace, pianoforte;

Martin Wind, contrabbasso; Matt Wilson, batteria

Martedì 30 ottobre

Bologna, Teatro Arena del Sole, ore 21:15

FABRIZIO BOSSO & PAOLO SILVESTRI ENSEMBLE

“Duke”

Fabrizio Bosso, tromba; Julian Oliver Mazzariello, pianoforte;

Jacopo Ferrazza, contrabbasso; Nicola Angelucci, batteria.

Paolo Silvestri Ensemble: Claudio Corvini, Fernando Brusco, tromba; Mario Corvini, trombone; Gianni Oddi, sax alto; Marco Guidolotti, sax baritono; Michele Polga, sax tenore e soprano

Paolo Silvestri, direzione e arrangiamenti

Mercoledì 31 ottobre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Martin Wind Light Blue Quartet

Anat Cohen, clarinetto e sax tenore; Gary Versace, pianoforte;

Martin Wind, contrabbasso; Matt Wilson, batteria

Giovedì 1 novembre

Bologna, Bravo Caffè, ore 22

Quintorigo “OPPOSITES”

Valentino Bianchi, sax; Gionata Costa, violoncello; Andrea Costa, violino;

Stefano Ricci, contrabbasso; Alessio Velliscig, voce; Simone Cavina, batteria

Venerdì 2 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Samuel Blaser Early in the Mornin’

feat. Oliver Lake

Samuel Blaser, trombone; Oliver Lake, sax alto;

Russ Lossing, pianoforte; Masa Kamaguchi, contrabbasso; Gerry Hemingway, batteria

Sabato 3 novembre

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21:15

David Murray meets

The Tower Jazz Composers Orchestra

David Murray, sax tenore, composizioni e direzione;

The Tower Jazz Composers Orchestra:

Alfonso Santimone, direzione, pianoforte, elettronica; Marta Raviglia, voce;

Sandro Tognazzo, flauto; Gianluca Fortini, clarinetti, sax alto;

Piero Bittolo Bon, direzione, sax alto, clarinetti, flauti;

Filippo Orefice, sax tenore, clarinetto; Tobia Bondesan, sax tenore;

Antonello Del Sordo, Mirco Rubegni, Claus Højensgård Andersen,

Pasquale Paterra, tromba; Federico Pierantoni, Tony Cattano,

Lorenzo Manfredini, Luca Moresco, trombone; Glauco Benedetti, tuba;

Federico Rubin, pianoforte; Luca Chiari, Riccardo Morandini, chitarra;

Stefano Dallaporta, contrabbasso, basso elettrico; William Simone, percussioni;

Simone Sferruzza, Andrea Grillini, batteria

Domenica 4 novembre

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21:15

Barry Harris Trio

Barry Harris, pianoforte; Luca Pisani, contrabbasso; Fabio Grandi, batteria

Lunedì 5 novembre

Bologna, Teatro Duse, ore 21:15

CLAYTON-HAMILTON JAZZ ORCHESTRA

with special guest CÉCILE McLORIN SALVANT

“Music We Love”

Cécile McLorin Salvant, voce;

John Clayton, contrabbasso arrangiamenti e direzione;

Jeff Clayton, sax alto e arrangiamenti; Jeff Hamilton, batteria e arrangiamenti;

Bijon Watson, Clay Jenkins, Gilbert Castellanos, James Ford, Joe Magnarelli, tromba;

Francisco Torres, Ivan Malespin, E. Hughes, Juliane Gralle, trombone;

Keith Fiddmont, Rickey Woodard, Charles Owens, Adam Schroeder, sax;

Graham Dechter, chitarra; Tamir Hendelman, pianoforte; Jon Hamar, contrabbasso

Martedì 6 novembre

Bologna, Bravo Caffè, ore 22

Toninho Horta Trio featuring Piero Odorici

Toninho Horta, chitarra e voce; Piero Odorici, sassofoni e flauto; Gilson Silveira, percussioni

Martedì 6 novembre

Cento (FE), Centro Pandurera, ore 21:15

Antonio Faraò “Far Out” Trio

Antonio Faraò, pianoforte; Ira Coleman, contrabbasso; Jeff “Tain” Watts, batteria

Mercoledì 7 novembre

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21:15

SFJAZZ COLLECTIVE

“The Music of Antônio Carlos Jobim”

Miguel Zenón, sax alto; David Sánchez, sax tenore;

Ethienne Charles, tromba; Robin Eubanks, trombone;

Warren Wolf, vibrafono; Edward Simon, pianoforte;

Matt Brewer, contrabbasso; Obed Calvaire, batteria

Giovedì 8 novembre

Castelfranco Emilia (MO), Teatro Dadà, ore 21:15

Steve Kuhn Trio

Steve Kuhn, pianoforte; Aidan O’Donnell, contrabbasso; Billy Drummond, batteria

Giovedì 8 novembre

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21:30

Steve Wilson & Wilsonian’s Grain featuring Uri Caine

Steve Wilson, sassofoni; Uri Caine, pianoforte;

Ugonna Okegwo, contrabbasso; Ulysses Owens, batteria

Venerdì 9 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Steve Wilson & Wilsonian’s Grain featuring Uri Caine

Steve Wilson, sassofoni; Uri Caine, pianoforte;

Ugonna Okegwo, contrabbasso; Ulysses Owens, batteria

Sabato 10 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Toninho Horta Trio featuring Piero Odorici

Toninho Horta, chitarra e voce; Piero Odorici, sassofoni e flauto; Gilson Silveira, percussioni

Sabato 10 novembre

Bologna, Binario69, ore 22

Tom Kirkpatrick Quintet + jam session

Tom Kirkpatrick, tromba; Michele Vignali, sax tenore;

Daniele Gorgone, pianoforte; Luca Pisani, contrabbasso; Alberto Chiozzi, batteria

Domenica 11 novembre

Castelmaggiore (BO), Villa Zarri, ore 17

Antonello Salis & Simone Zanchini

“Liberi”

Antonello Salis, fisarmonica; Simone Zanchini, pianoforte

una produzione di Cantina Bentivoglio

Domenica 11 novembre

Bologna, Binario69, ore 22

EuJAMM

Andrea Silvia Giordano, voce; Vieri Cervelli Montel, voce e chitarra;

Francesco Marchetti, contrabbasso; Nicholas Remondino, batteria

in collaborazione con Siena Jazz con il sostegno del MiBAC

Lunedì 12 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Oded Tzur Quartet

Oded Tzur, sax tenore; Nitai Hershkovits, pianoforte;

Petros Klampanis, contrabbasso; Colin Stranahan, batteria

Martedì 13 novembre

Bologna, Bravo Caffè, ore 22

Amp Fiddler “Exclusive Solo Session”

Amp Fiddler, voce e tastiere

Mercoledì 14 novembre

Bologna, Unipol Auditorium, ore 21:15

ENRICO PIERANUNZI TRIO

& Orchestra Sinfonica del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

“Blues on Bach: La musica di John Lewis”

Enrico Pieranunzi, pianoforte;

Luca Bulgarelli, contrabbasso; Mauro Beggio, batteria;

Orchestra Sinfonica del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna;

Michele Corcella, arrangiamenti e direzione

Giovedì 15 novembre

Carpi (MO), Teatro Comunale, ore 21:15

THE Manhattan Transfer

“The Junction Tour”

Alan Paul, Cheryl Bentyne, Janis Siegel, Trist Curless, voce;

Yaron Gershovsky, pianoforte; Boris Kozlov, basso; Ross Pederson, batteria

In collaborazione con Teatro Comunale di Carpi

Giovedì 15 novembre

Bologna, Cantina Bentivoglio, ore 21:15

INSPIRED: CELEBRATING JIM HALL

Peter Bernstein, Rale Micic, Jesse van Ruller, chitarra

Venerdì 16 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

INSPIRED: CELEBRATING JIM HALL

Peter Bernstein, Rale Micic, Jesse van Ruller, chitarra

Venerdì 16 novembre

Bologna, Binario69, ore 22

Cal Trio + jam session

Domenico Caliri, chitarra; Stefano Senni, contrabbasso; Marco Frattini, batteria

Sabato 17 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Ferenc Nemeth Trio featuring Greg Tardy

Gregory Tardy, sax tenore; Tzumo Arpad, pianoforte e tastiere; Ferenc Nemeth, batteria

Sabato 17 novembre

Bologna, Binario69, ore 22

Gruppo N + jam session

Cosimo Boni, tromba; Federico Pierantoni, trombone;

Filippo Cassanelli, contrabbasso; Andrea Grillini, batteria

Domenica 18 novembre

Vignola (MO), Stones Cafè, ore 21

Jazz in’it Orchestra featuring Jesse Davis

Arrangiamenti e direzione di Cristiano Arcelli e Marco Ferri;

special guest: Jesse Davis, sax alto

Opening Act:

Junior Jazz Band

direzione di Cristiano Arcelli

Lunedì 19 novembre

Anzola Emilia (BO), Biblioteca Civica, ore 21

Arne Hiorth Quintet

Arne Hiorth, tromba;

Daniele Principato, chitarra; Claudio Vignali, pianoforte;

Giannicola Spezzigu, contrabbasso; Marcello Molinari batteria

Lunedì 19 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Mikkel Ploug Trio

Mikkel Ploug, chitarra; Jeppe Skovbakke, contrabbasso; Sean Carpio, batteria

Martedì 20 novembre

Bologna, Teatro Testoni, ore 18

SegnoSonico – Premio “Massimo Mutti”

Direzione di Pasquale Mirra e Stefano Ricci

Con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e del MiBAC e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “S’Illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”.

ingresso libero fino a esaurimento posti

Martedì 20 novembre

Bologna, Teatro Testoni, ore 21:30

Bologna Città di Jazz / 1958-2018

Sessant’anni di jazz a Bologna

Big Band del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

Plays the Music of Herbie Hancock

with special guests Checco Coniglio, Teo Ciavarella, Silvia Donati,

Pasquale Mirra, Piero Odorici e Jimmy Villotti

Direzione di Michele Corcella

con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

ingresso libero fino a esaurimento posti

Mercoledì 21 novembre

Bologna, Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna / Salone Marescotti e Biblioteca, ore 17

Per i 70 anni di Andrea Centazzo

Conferenza di presentazione del Fondo e Archivio Centazzo del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, in collaborazione con Agenda. Presentazione della Mostra di documenti, opere e strumenti musicali di Andrea Centazzo. Con Andrea Centazzo, Gianmario Merizzi, Paolo Cecchi, Luigi Tronci e Gianpaolo Salbego. Conduce Leo Izzo.

in collaborazione con Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna – Fondo e Archivio Centazzo e AngelicA – Centro di Ricerca Musicale

Mercoledì 21 novembre

Bologna, Bravo Caffè, ore 22

Corrado Rustici Trio

Corrado Rustici, chitarra; Peter Vettese, tastiere; Pete Riley, batteria

Giovedì 22 novembre

Bologna, Teatro San Leonardo, ore 20:30

Andrea Centazzo

“Cycles of Life”

Antologica dei lavori multimediali

Andrea Centazzo, percussioni, testiere, campionamenti e video musiche e video di Andrea Centazzo

In collaborazione con AngelicA – Centro di Ricerca Musicale con la partecipazione del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna – Fondo e Archivio Centazzo

Venerdì 23 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Pat Martino Organ Trio

Pat Martino, chitarra; Pat Bianchi, organo; Carmen Intorre, batteria

Venerdì 23 novembre

Modena, Smallet Jazz Club – ore 21:30

Bill Carrothers Piano Solo

Bill Carrothers, pianoforte

Sabato 24 novembre

Ferrara, Torrione San Giovanni – Jazz Club Ferrara, ore 21:30

Bill Carrothers Piano Solo

Bill Carrothers, pianoforte

Domenica 25 novembre

Bologna, Bravo Caffè, ore 22

Koppel + Colley + Blade collective

Benjamin Koppel, sax alto; Scott Colley, contrabbasso; Brian Blade, batteria

ALTRI EVENTI

Barry Harris Masterclass

dall’1 al 5 novembre

Bologna, Cantina Bentivoglio

JAZZ INSIGHTS

Lezioni musicali con Emiliano Pintori



Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica – Palazzo Sanguinetti, ore 17

Sabato 3 novembre: Jazz ’68. Il Jazz durante il 1968, tra impegno e nuove frontiere

Sabato 10 novembre: The Incredible Jazz Guitar. Dedicato a Wes Montgomery

guests: Marco Bovi e Marco Frattini

Sabato 17 novembre: Steal Away. Dedicato a Hank Jones

guest: Stefano Senni

Sabato 24 novembre: Chet. Dedicato a Chet Baker

guests: Tom Kirkpatrick e Luca Pisani

Domenica 2 dicembre: Camera a Nord. Jan Johansson e il jazz del Nord Europa

OMAGGIO A MIKE DIBB

proiezioni e incontri con il regista Mike Dibb

Bologna, Teatro San Leonardo, ore 20:30

Mercoledì 24 ottobre: KEITH JARRETT. The Art of Improvisation

di Mike Dibb (Gran Bretagna 2005 – v.o. sott. it., 86’)

Venerdì 26 ottobre: MILES DAVIS. The Miles Davis Story

di Mike Dibb (Gran Bretagna 2001 – v.o. sott. it., 124’)

un progetto di AngelicA – Centro di Ricerca Musicale a cura di Walter Rovere in collaborazione con Museo Internazionale e Biblioteca della Musica

Shirley Clarke: a jazz point of view

Bologna, Cinema Lumière

Venerdì 9 novembre, , ore 17: SKYSCRAPER

di Shirley Clarke, Williard Van Dyke, Irving Jacoby

(Stati Uniti 1959 – anteprima versione restaurata 21’) musiche di Teo Macero

ORNETTE: MADE IN AMERICA

di Shirley Clarke

(Stati Uniti 1984 – v. o. sott. it. 77’) musiche di Ornette Coleman

introduce Stefano Zenni

Domenica 11 novembre, ore 22:15:

THE CONNECTION

di Shirley Clarke

(Stati Uniti 1962 – v. o. sott. it. 110’) musiche di Freddie Redd

in collaborazione con Cineteca di Bologna

a cura di Reading Bloom

