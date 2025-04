Blow Out | Rivivere l’orrore: The Ring

Nuovo appuntamento con la rubrica “Rivivere l’orrore”, dedicata ai remake horror con cui analizziamo come gli incubi su grande schermo si trasformino in base al contesto. Questa volta ci concentriamo su uno degli horror più iconici dei primi anni 2000, che è stato capace di segnare un’epoca sia in oriente che in occidente: The Ring.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.