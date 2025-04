Blow Out | Review – “The Shrouds” di David Cronenberg

Con “The Shrouds”, David Cronenberg firma uno dei film più teorici e personali della sua carriera. Un film dalle suggestioni vertiginose e dagli stimoli continui: per noi si tratta dell’ennesimo grande capolavoro del regista canadese.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.