Blow Out | Review – “The Brutalist” di Brady Corbet

The Brutalist è uno dei film più ambiziosi usciti negli ultimi tempi. Un film a bassissimo budget, ma che per la grandiosità del progetto può permettersi di gareggiare con i grandi. Quello di Brady Corbet è un autentico miracolo produttivo che ha saputo regalarci un’esperienza cinematografica davvero indimenticabile.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.