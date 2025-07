Blow Out | Review – “Superman” di James Gunn

Nel momento peggiore per i cinecomic, James Gunn rilancia il genere con una personalissima versione dell’Uomo d’acciaio: contemporanea, attuale e divertente. Un autentico colpo di fulmine che ci ha ridato speranza.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.