Blow Out | Review – “Presence” di Steven Soderbergh

Soderbergh firma l’ennesimo saggio sul cinema con una storia di fantasmi girata interamente in soggettiva che ha saputo regalarci ancora una volta una profonda riflessione su cosa sia oggi lo sguardo.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.