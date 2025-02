Blow Out | Review – “Il seme del fico sacro” di Mohammad Rasoulof

Candidato all’Oscar come Miglior Film Internazionale, “Il seme del fico sacro” di Mohammad Rasoulof è uno dei film più potenti dell’anno. Un’opera dall’urgenza politica davvero rara, che ha saputo travolgerci emotivamente per quello che racconta ma anche per come lo fa.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.