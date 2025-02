Blow Out | Review – “A Complete Unknown” di James Mangold

Quello dei biopic musicali è un genere tra i più gettonati degli ultimi anni, ma non è sempre sinonimo di qualità. Per fortuna “A Complete Unknown” di James Mangold, il film che racconta l’ascesa di Bob Dylan, è uno degli esempi più riusciti. In questa nuova puntata proviamo a raccontarvi quali erano secondo noi i rischi di un’operazione del genere e cosa ci ha convinto maggiormente del film con Timothée Chalamet.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.