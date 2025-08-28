Blow Out | “Mektoub, My Love: Canto Uno, Intermezzo, Canto Due” di Abdellatif Kechiche
È una follia farsi 12 ore di auto in 24 ore per vedere un film? Probabilmente sì.
Eppure per vedere “Mektoub, My Love: Canto Due” di Abdellatif Kechiche siamo andati fino al Festival di Locarno. Ne è valsa la pena? Assolutamente sì.
In questa nuova puntata di Blow Out proviamo a spiegarvi il perché!
Puntata completa qui.
Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.