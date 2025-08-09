Blow Out | Il cinema di Werner Herzog – “Aguirre, furore di Dio”

In occasione del Leone d’Oro alla Carriera dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, abbiamo deciso di dedicare al regista e sceneggiatore tedesco Werner Herzog uno speciale in 3 puntate, incentrate su altrettanti capolavori: “Aguirre, furore di Dio”, “Fitzcarraldo” e “Grizzly Man”.

Per dirla con Alberto Barbera, direttore della Mostra, “Werner Herzog percorre incessantemente il pianeta Terra inseguendo immagini mai viste, mettendo alla prova la nostra capacità di guardare, sfidandoci a cogliere ciò che sta al di là dell’apparenza del reale, sondando i limiti della rappresentazione filmica alla ricerca inesausta di una verità superiore, estatica, e di esperienze sensoriali inedite. […] Geniale narratore di storie insolite, Herzog è anche l’ultimo erede della grande tradizione del romanticismo tedesco, un umanista visionario, un perlustratore instancabile votato a un nomadismo perpetuo, alla ricerca (com’ebbe a dire) «di un luogo dignitoso e conveniente per l’uomo, un luogo che è talvolta un Paesaggio dell’Anima»”.

“Aguirre, furore di Dio” (1972) è il primo, grande capolavoro di Herzog. Un film che racchiude in sé praticamente tutti gli elementi che il regista tedesco svilupperà nell’arco della sua sterminata filmografia.

Ascolta su Spotify.

Blow Out – frammenti di cinema è un podcast di critica cinematografica prodotto da La Cappella Underground in collaborazione con Radio City Trieste. Filmografie, correnti e suggestioni scomposte in piccoli frammenti, osservate da diversi punti di vista, spezzettate in tante minuscole parti.