BLACKWOOD, Of Flies

Ci siamo già occupati di Blackwood, il progetto doom-dub di Eraldo Bernocchi (spiegare chi sia, se leggete The New Noise, mi sembra superfluo): qui, mentre aspettiamo un nuovo album, troviamo un ep di sole tre tracce con vari spunti interessanti, un punto di osservazione privilegiato sulle potenzialità in gioco. In primis, vanno sottolineate un paio di guest tutt’altro che ininfluenti per quanto concerne l’impatto dei brani, visto che parliamo di due cantanti dalla personalità spiccata, con approcci tanto diversi quanto uniti dalla volontà di utilizzare in modo non canonico la voce. Si tratta, infatti, di Emilia Moncayo, cantante dei Minipony, e Stefania Alos Pedretti degli OvO. La prima ad entrare in gioco è la Moncayo, che opta per un mix tra growls e recitato in grado di conferire un mood disturbante all’incedere del pezzo, così da aumentarne il potere ipnotico in un vortice discendente che vede voce e musica interagire e integrarsi senza sovrapporsi o stemperarsi a vicenda: il risultato finale è l’incontro-scontro tra due pulsioni che animano “Of Flies”, onirica e quasi distaccata dalla realtà da un lato, meccanica e chirurgica, quasi algida, dall’altro. Prima di lasciare spazio alla Pedretti, l’ep offre un brano in cui l’unico intervento vocale è affidato ai sample e ci permette di concentrarci sull’idea iniziale di unire doom e dub in un matrimonio che, se a un primo impatto può lasciare stupiti, in realtà appare quanto mai naturale o perlomeno ne offre l’impressione grazie al sapiente dosaggio degli ingredienti e alla scelta dei suoni operata. Finale dai tratti rituali e oscuri con l’innesto di Pedretti, inconfondibile e in continua tensione tra rimandi arcaici e delirio, sacralità e tensione blasfema per un viaggio dai molti cambi di panorama e di sicuro impatto emotivo.

Ancora una volta, non possiamo che ribadire il potenziale di questo progetto, cui ci risulta davvero difficile resistere, tanto che Blackwood sta conquistandosi con prepotenza una posizione privilegiata tra le molte anime e sfaccettature della poliedrica personalità di Eraldo Bernocchi.