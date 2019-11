BLACK SEA DAHU, No Fire In The Sand

Black Sea Dahu è un progetto nato a Zurigo e con all’attivo una manciata di ep (pubblicati sia in formato cd, sia 7”) e un album (The Kids Of The Sun, 2012) a nome Josh. La loro formula è sospesa tra pulsioni dal vago retrogusto indie e una decisa impronta cantautorale. Sostanzialmente i brani inclusi in No Fire In The Sand sono costruiti attorno alla chitarra e alla voce di Janine, ma ci sono alcuni momenti esplosivi nei quali la materia base si fa più rock, pur non perdendo di vista la coralità che li contraddistingue. Le voci si sovrappongono creando un effetto suggestivo, mentre gli altri strumenti concorrono ad aggiungere elementi non del tutto alieni alla loro forma intimista di folk. È un peccato si tratti solamente di un ep, in quanto i cinque episodi inclusi sono molto delicati nel loro accarezzare lidi talvolta affini al pop più sofisticato e altrove impreziositi da venature indie un poco anni Ottanta (“Rhizome”).

I Black Sea Dahu propongono una musica abbastnza varia da caratterizzare ogni brano e al contempo unitaria nel suo mantenere un sottile filo di nostalgia che attraversa le note che intessono. C’è una sensibilità per le melodie evocative e introspettive che potrebbe interessare anche coloro non siano soliti lasciarsi cullare da note dolci e oniriche, ma che sarà una garanzia per tutti gli altri. Soffici e accoglienti.