Seconda puntata di Black Guitar Conspiracy con grandi classici, rarità italiane e un’intervista ai Three Steps To The Ocean (il cui ultimo disco è recensito qui).



Playlist

Breach – Deadheads

Cardosanto – Cardotrance

The Soft Moon – Burn

Zambra – Ambra

Lento – Death Must Be The Place

Threestepstotheocean – Notte In Pieno Giorno