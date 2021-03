Puntata speciale di Black Guitar Conspiracy dedicata al Prog e ai suoi derivati.

Playlist

01. Happy With What You Have To Be Happy With – King Crimson

02. Moksha – Hashshashin

03. Confessione – Biglietto Per L’Inferno

04. Kew – Miotic

05. Nowhere, Ever – Aseptic White Age

06. My Horror Is In The park, Drive Me Away Troubled Heart – Omar Rodriguez Lopez Group

07. Marpaud – Ni

08. Trash Generator – Tera Melos