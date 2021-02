Nella terza puntata di Black Guitar Conspiracy ampio spazio a Urlo, cantante e bassista degli Ufomammut, per un’intervista incentrata sul suo progetto solista The Mon. In più succose novità fresche fresche.

Yuri Gagarin – Cristal Dunes

Dogs For Breakfast – The Blade Of The Lord

Super Trutux – Soda

The MON – The Manure Of Our Remains