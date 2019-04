BEWITCHER, Too Fast For The Flames

I Bewitcher di Portland rientrano in qualche modo in patria tramite la connazionale Shadow Kingdom, dopo un primo disco uscito per la tedesca Diabolic Might. Questo 7″ è l’aperitivo in vista di un nuovo full length in uscita a maggio. La ricetta dei Bewitcher non cambia in ogni caso: sulla scia dei Midnight, troviamo un veloce speed/heavy metal che deve tantissimo ai Venom dalle pennellate più rock’n’roll. Forse ancora più che ai Midnight, i Bewitcher sono vicini ai Vanik, cioè il gruppo del chitarrista dal vivo dei Midnight già segnalato su queste frequenze, per via di uno spirito più canonicamente heavy metal. I Midnight sono ormai celebri nel loro territorio musicale, un po’ di gloria riflessa potrebbe toccare anche ai Bewitcher, la carte in mano sono quelle giuste.

Too Fast for the Flames by Bewitcher