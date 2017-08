A Berlino: Pan Daijing + Tricoli + Dafeldecker / Ferreyra; Fullman / Sprenger; Charlemagne Palestine / Janvin

Riceviamo e diamo notizia. Qui avevamo fatto una prima segnalazione.

La curatrice Manuela Benetton annuncia il seguito della sua serie di eventi nel contesto inusuale delle chiese berlinesi, per esplorare il potere della musica elettronica sperimentale di generare una connessione tra ascoltatori e performer.

Nelle precedenti occasioni c’è stata la rara apparizione del collettivo impro nipponico Marginal Consort, del minimalista americano Terry Riley, della leggenda Nurse With Wound, oltre al debutto a Berlino del trio Merzbow-Haino-Pandi. Ora Benetton presenta gli ultimi tre concerti della serie: il nuovo progetto di Pan Daijing, portato avanti in collaborazione con Valerio Tricoli e Werner Dafeldecker, Beatriz Ferreyra, Ellen Fullman da solista e con Konrad Sprenger; Stine Janvin e una rara apparizione di Charlemagne Palestine all’organo.

Il 16 settembre Pan Daijing, Valerio Tricoli e Werner Dafeldecker suoneranno assieme alla Elisabethkirche, facendoci sentire in anteprima il loro The Speaker, una composizione innovativa per parlato, sei amplificatori on stage e live electronics, tra teatro e musica concreta, in esplorazione di temi come la solitudine, la paranoia e l’identità.

In apertura la compositrice argentina Beatriz Ferreyra (qui lo speciale di The New Noise su di lei, ndRedazione).

Prossimi appuntamenti: 7 ottobre a Villa Elisabeth con la Fullman e Sprenger, infine il 7 novembre tocca a Charlemagne Palestine e Stine Janvin presso la monumentale Sophienkirche.