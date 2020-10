Berlin Atonal sgancia la compilation-bomba d’inediti, oltre al live di Mika Vainio

Ci scrive l’ufficio stampa (uno degli uffici stampa?) del famosissimo festival tedesco, per avvisarci che è già on line una compilation di inediti di artisti in qualche modo legati alla storia di questa manifestazione. Il titolo è More Light e a gennaio 2021 sarà disponibile anche un box set di vinili. Già da ora la potete scaricare o ascoltare.

I nomi sono di primo piano. Su qualcuno, negli anni, abbiamo detto la nostra (seguiamo il loro ordine di apparizione nella tracklist): Tunes Of Negation, Alessandro Adriani, Nkisi, Vladislav Delay, Lee Gamble, Caterina Barbieri, Altar (Paul Jebanasam + Roly Porter).

Sempre per il 2021, è prevista la pubblicazione del live al festival di Mika Vainio, Anno Domini 2016. Mika qui non ha bisogno di presentazioni. I profitti della vendita di questo disco andranno in beneficienza.

Berlin Atonal: More Light Boxset by Berlin Atonal Recordings