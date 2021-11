BELL WITCH / AERIAL RUIN, Stygian Bough: Volume I

Il processo di realizzazione del sofferto Mirror Reaper ha segnato un momento di rottura con il passato dei Bell Witch, stimolando Dylan Desmond a esplorare territori parzialmente sconosciuti. Erik Moggridge (Aerial Ruin) aveva già prestato la sua voce a Longing (2012) per la registrazione di “Rows (Of Endless Waves)”, il cui testo costituisce l’origine delle tematiche sviluppate in Stygian Bough. Mentre nel progetto acustico Aerial Ruin ricorrono meditazioni spirituali sulla perdita della percezione di sé, l’universo dei Bell Witch è costellato di fantasmi cui viene affidata la rappresentazione della nostra psiche. Nelle parole di Dylan: I do write the lyrics to convey the feelings I’m having or have had in regards to being trapped in places in my own life. There have been times when putting the situation into ink and pondering it has helped me find the way out. In Stygian Bough vengono evocati alcuni riti (che permettevano agli schiavi di divenire re) descritti ne “Il ramo d’oro – Studio sulla magia e la religione” (1890) di James George Frazer e utilizzati come […] a larger metaphor for humanity who rules over the planet and other species. Nelle parole di Erik: It’s about a ghost trapped on row of waves that can’t reach the land. […] I ran with this idea and started to think of the ghost of a king who, if he reached land, could be reborn and rule again. […] On this new album our ghost upon the waves fleets not towards the land but towards death.

Questa collaborazione (con un secondo “volume” in fieri, basato su materiale acustico di Erik reinventato insieme a Dylan e Jesse Shreibman) avrebbe dovuto essere uno split con un pezzo dei Bell Witch rifatto da Erik (le cui radici affondano nella thrash death band Epidemic) e uno di Erik suonato nel tipico stile Bell Witch. Dopo aver completato quella che sarebbe stata l’apertura del disco, una volta ritrovatisi tra le mani il risultato del loro primo esperimento, tutti si resero conto che li stava conducendo lungo una direzione precisa, diversa però da quella decisa inizialmente: nel suo incipit “The Bastard Wind” appare come un brano acustico di Erik a cui sono stati aggiunti quegli strumenti (tra i quali l’organo, suonato da Jesse) che ricoprono invece il ruolo di elegante accompagnamento in “Heaven Torn Low I (The Passage)”, pensata a sua volta come episodio autoconclusivo dominato dalle linee vocali di Moggridge (cui fanno da cornice delicate percussioni, l’organo e i synth) ma diventata durante gli incontri dei tre la base heavy per “Heaven Torn Low II (The Toll)”. La successiva ed eterea “Prelude” è costruita attorno alla chitarra e si immette in “The Unbodied Air”, con cui ci si congeda da un album che preserva la mesta intensità di Mirror Reaper squarciandone allo stesso tempo i ricordi più dolorosi.