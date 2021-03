Beats in the Garden #14

Beats In The Garden

Moreno Mari – in arte Morra MC – è da sempre un frequentatore assiduo, partecipante e organizzatore dei luoghi dove si fa cultura a Bologna. Fiero del suo essere local ma di mirare sempre al global, è autore, conduttore e dj da ormai troppo tempo. Non ancora satollo, con grande entusiasmo coordina la neonata NEU RADIO.Storica voce dell’etere bolognese, già direttore artistico del festival GardenBeat, ci offre con Beats In The Garden il suo mix incrociato di canzoni e ritmi che vanno dal poliedrico mondo della musica nera all’elettronica con un sottofondo psichedelico.