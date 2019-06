BC35VOLUME TWO / The 35 Year Anniversary of BC Studio

Del Volume 1 di BC35 vi abbiamo già parlato in modo esteso, così come della genesi di questo progetto che celebra con una serie di collaborazioni tra alcuni dei musicisti più rappresentativi passati questo studio di registrazione che ha saputo attraversare decenni e stili, mutamenti e cambi di tecnologia lungo i suoi trentacinque anni di carriera, il tutto grazie alla visione e al coraggio di Martin Bisi. Continua su questo secondo volume, dunque, la parata di nomi decisivi che hanno voluto dare il loro contributo ai festeggiamenti, parliamo di membri di Live Skull, White Hills, Swans, Sonic Youth, Cop Shoot Cop, Pop 1280, Dresden Dolls, Sxip Shirey, Alice Donut, Parlor Walls, Blind Idiot God, Barbez, impegnati nel dar vita ad improvvisazioni o a suonare pezzi creati per l’occasione con formazioni fluttuanti e spesso imprevedibili. Il risultato è assai meno ostico di quanto si potrebbe presumere, alcuni momenti come “Tina” (firmata da musicisti della famiglia allargata Cop Shoot Cop/Swans) colpiscono l’ascoltatore e non faticano a entrare in testa, ma è solo uno dei molti esempi che si potrebbero fare all’interno di un disco che continua quanto di interessante aveva già messo sul piatto la prima parte e ne completa il percorso in maniera se possibile ancor più convincente. Il dubbio, infatti, che qualcuno potesse aver tenuto i momenti secondari per questo bis e che l’operazione avesse già sparato le sue cartucce migliori è fugato già dal primo ascolto e si ha addirittura l’impressione che da questo nuovo giro di giostra escano alcuni dei brani più validi. Il consiglio è quello di fermarsi alla festa e portarsi a casa l’accoppiata, perché a tutti gli effetti si tratta di un’opera unica e godibile al massimo proprio nella sua visione d’insieme. Non sempre simili operazioni riescono a convincere in pieno, in questo caso siamo felici di dire che la ciambella è riuscita col buco.

BC35 VOLUME TWO / The 35 Year Anniversary of BC Studio by BC35