Barrow/Salisbury e Ben Frost remixano “Cruel Mother” degl ØXN

Non abbiamo mai parlato di quanto è figo “Cruel Mother”, un pezzone degli ØXN, band irlandese con Radie Peat dei Lankum.

Geoff Barrow e Ben Salisbury lo sanno e tornano a nome DROKK tornano dopo una lunga attesa con un sorprendente remix di “Cruel Mother”. Il pacchetto è completato dalla suggestiva ed elegiaca rielaborazione di Ben Frost. Barrow e Salisbury, il cui lavoro come DROKK è iniziato nel 2011, si sono da allora concentrati su una serie di progetti di colonne sonore per film e televisione. Ora rivisitano la loro identità DROKK con un nuovo scopo: usare la musica per supportare War Child UK.

“Amiamo gli ØXN — non solo la loro musica, ma anche chi sono come persone e ciò che rappresentano politicamente”, afferma Barrow. “Siamo stati grandi fan di ‘Cruel Mother’ fin dalla sua uscita, e li ho contattati per vedere se potevamo remixarla a sostegno di War Child, una brillante organizzazione di beneficenza in cui sono coinvolto da molti anni”.

I remix sono pubblicati insieme all’originale degli ØXN su vinile in edizione limitata, con il 100% dei profitti donato direttamente a War Child, che sostiene i bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo.

“Spero solo di aver reso giustizia alla canzone”, aggiunge Barrow. “Come molte persone in questo momento, ci sentiamo impotenti e affranti per la sofferenza dei bambini nelle zone di guerra. Anche se non possiamo riparare le infrastrutture distrutte o porre fine ai conflitti da soli, possiamo usare la nostra musica per raccogliere fondi e consapevolezza. Questo è il nostro modo di contribuire”.